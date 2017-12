Não discuto com vocês se o Globo de Ouro ainda é, ou não, uma prévia do Oscar, mas a lista que acaba de ser divulgada em Los Angeles apresenta algumas surpresas, pelo menos para mim. Sandra Bullock concorre a melhor atriz de drama e de musical ou comédia, por ‘the Blind Side’ e ‘A Proposta’. Meryl Streep concorre consigo mesma a melhor atriz de musical e comédia com ‘Amar… É Complicado’ e ‘Julie & Júlia’. George Clooney, por ‘Amor sem Escalas’, e Morgan Freeman, o Nelson Mandela de Clint Eastwood, em ‘Invictus’, vão concorrer com o Colin Firth de ‘A Single Man’, que foi premiado em Veneza. Já falei aqui que estou louco para ver ‘Nine’, a versão musical de ‘Oito e Meio’, por mais que pareça heresia do diretor Rob Marshall botar a cantar e dançar os personagens do clássico de Federico Fellini. ‘Nine’ lidera, com seis indicações, os indicados para melhor filme, categoria de musical ou comédia. Mas os prêmios que mais me interessaram e nos quais acho que a disputa será mais acirrada são os seguintes. Melhor filme – ‘Avatar’, ‘The Hurt Locker’, ‘Bastardos Inglórios’, ‘Amor sem Escalas’ e ‘Precious’, que meu colega Francisco Quinteiro já viu em Nova York e amou. Melhor diretor, olhem o time – Kathryn Bigelow, ex de James Cameron, vai concorrer com ele, ela por ‘The Hurt Locker’, Cameron por ‘Avatar’ e os demais indicados são Tarantino (‘Bastardos Inglórios), Jason Reitman (‘Amor sem Escalas’) e Clint Eastwood (‘Invictus’). Melhor filme estrangeiro – Pedro Almodóvar (‘Abraços Partidos’), Michael Haneke (‘A Fita Branca’), Jacques Audiard (‘O Profeta’) e Giuseppe Tornatore (‘Baaria’) disputam com o chileno Sebastián Silva, de ‘La Nana’, que fez sensação em Sundance, no começo do ano. Ah, sim, Casey Mulligan foi mesmo indicada por ‘An Education’, que vi(mos) com o título de ‘Sedução’, na Mostra. A cerimônia de entrega dos Globos de Ouro para os melhores de 2009 será dia 17 de janeiro.

