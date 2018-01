Havia lido no ‘Destak’ de ontem que havia um movimento do Ators Guild para boicotar a entrega do Globo de Ouro, em apoio à greve dos roteiristas (de TV e cinema) dos EUA. Cheguei hoje na redação e o Bira, meu colega Ubiratan Brasil, foi além e me disse o que ainda não sabia – a própria Associação dos Cronistas Estrangeiros de Hollywood, temendo o esvaziamento de sua festa, resolveu cancelá-la. Os vencedores do Globo de Ouro serão anunciados numa simples entrevista coletiva, no dia 13. E o Oscar, como fica? Greve, esta coisa de comunista. Em Hollywood, em plena globalização. E depois dizem que criticar este ‘admirável’ mundo novo é coisa de gente retrógrada, com o pé no passado. Pelo visto, tem muita gente insatisfeita, ou retrógrada, não?

