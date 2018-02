E o Globo de Ouro, hein? ‘Desejo e Reparação’, do Joe Wright, foi campeão de indicações – teve sete – na categoria drama do prêmio da Associação dos Cronistas Estrangeiros de Hollywood. O Globo de Ouro, todo mundo acha, é a vitrine do Oscar, antecipando mais ou menos qual será a disputa na academia de Hollywood. Sei que tem gente que não gosta e prefere o livro de Ian McEwan. O cara é maravilhoso. Estou lendo ‘Na Praia’ em êxtase, avançando duas páginas e recuando uma para prolongar o prazer da leitura. Mas o filme é muito bom. O diretor Wright, os atores Keira Knightley e James McAvoy e o roteirista Christopher Hampton – diretor de ‘Carrington’ – foram todos indicados (merecidamente) e eu confesso que só me decepcionei um pouco porque acho Vanessa Redgrave genial nos cinco minutos finais, mas não foi ela a indicada para melhor coadjuvante e sim, Saoirse Ronan, que, a propósito, não sei quem é (é a menina?). Como esperado, George Clooney (‘Conduta de Risco’), Johnny Depp (‘Sweeney Todd’), Denzel Washington (‘O Gângster’), Marion Cotillard (‘Piaf’), Javier Bardem (‘Onde os Fracos não Têm Vez’) e Casey Affleck (‘Jesse James’) foram indicados – para drama ou comédia, já que o Globo de Ouro separa as categorias –, mas onde foram parar Brad Pitt (também por ‘Jesse James’), Christian Bale (‘O Sobrevivente’) e Tommy Lee Jones (‘No Vale das Sombras’)? Naquela categoria que nos interessa, ‘Ratatouille’ concorre a melhor animação com ‘Bee Movie’, que ainda não vi – acreditam? –, e ‘Os Simpsons’. Se o ratinho gourmet não ganhar, acho que os tais correspondentes estrangeiros vão ter mais é de fechar a lojinha deles.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.