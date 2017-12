Globo de Ouro (2)

Já escrevi aqui que não gosto de Os Infiltrados e também que duvidava, como duvido, que o filme do Scorsese não vá para o Oscar. As indicações para o Globo de Ouro somente pavimentam a via do Scorsese para os prêmios da academia. Confesso que as indicações para melhor filme, direção e roteiro não me dizem muito. Mas achei divertido que o Leonardo DiCaprio concorra duas vezes a melhor ator de drama, uma por Os Infiltrados e outra por Diamante de Sangue, do Edward Zwick, que a Warner lança dia 5 de janeiro. Tomara que ‘Leo’ ganhe, porque será meio vexatório, se não (ganhar). Também gostei que dois coadjuvantes concorram ao prêmio da categoria de drama, pelo filme do Scorsese. Achava que Jack Nicholson seria indicado. Não gosto dele fazendo ‘Jack Nicholson num filme de gângsteres do Scorsese’, mas ficaria surpreso se não encontrasse seu nome na lista. Em compensação, gosto demais do Mark Wahlberg e acho que ele e seu personagem são as duas únicas coisas que prestam em Os Infiltrados, mas sou minoria, reconheço. Não sei se Mark ganha de Jack, mas vou torcer.

