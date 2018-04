Este foi o monomotor a hélice no qual fiz o vôo panorâmico sobre o Grand Canyon, pelo qual corre o rio Colorado. Em outro sentido, o Glen Canyon abriga o segundo maior lago artificial do mundo, formado pelas águas de uma represa que só atingiram o equilíbrio em 1980. Foi aqui que George stevens filmou ‘A Maior História de Todos os Tempos’. Delirante como sou, fechava os olhos e parecia que ia ver Max Von Sydow no seu sermão da montanha.