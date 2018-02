Fui dar uma olhada nos posts anteriores e encontrei um em que eu próprio faço um comentário injusto. Escrevi que o prêmio de melhor ator para Wagner Moura é o único que assinaria embaixo, insatisfeito que fiquei com a estapafúrdia premiação do júri nacional, no Festival do Rio. Não é verdade. O prêmio de melhor atriz coadjuvante para Gisele Fróes também foi merecido. Ela faz a mãe de Wagner Moura e é ótima. Tenho de fazer o registro, porque não poupei elogios a Gisele durante o debate sobre ‘VIPs’, do qual fiz a mediação, nos Cine Encontros do Rio. Se leu o post anterior, ela deve ter ficado com a impressão de que eu era louco ou, pior, cínico, insincero. Pois então – Redentor na Gisele!

