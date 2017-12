Fui conversar com Jotabê Medeiros, meu mentor quando o assunto é gibis. Aliás, fui reclamar porque ele é que tinha me dito que o Surfista Prateado não tinha gibi próprio, o que me levou a ser esculhambado. Conversamos e nos caiu a ficha. Claro, tanto tinha que, em A Força do Amor, do Jim McBride, quando Jesse Lujack (Richard Gere) fala no personagem, Jesse está lendo a revistinha dele! Espero não estar errando se disser que, no Brasil, o gibi próprio do Surfista não saiu e ele só aparece em compilações como as que a Abril fez do Quarteto. Aguardo informações. (E não é que voltei a falar no Quarteto!)

