Gianfranco Rosi, Haskell Wexler e Pamela Yates. E começa mais um É Tudo Verdade!

Estou há vários dias sem postar, mas isso vocês já sabem, sem dar conta de mil coisas que estão ocorrendo. Andava tendo problemas com um dente, descobri que a raiz rachou, tive de extrair. Um dente da frente, ainda por cima. Estou há quase uma semana no antibiótico, um horror. Nesse processo, tinha um monte de entrevistas para fazer, de diretores de filmes que foram estreando, de festivais como o É Tudo Verdade. Cacei o Gianfranco Rosi em Nova York e consegui falar com o diretor de Fuocoammare, Fogo no Mar, em Atenas, onde ele ia apresentar (na terça-feira, 5) o filme na Fundação Onassis. A entrevista está no Caderno 2 de hoje. Gianfranco satisfez minha maior curiosidade. Desde Berlim, quando Fogo no Mar ganhou o Urso de Ouro, tenho remoído internamente quanto, ou se, o filme dele é influenciado pelo Robert Flaherty de Louisiana Story. Em 1948, Flaherty, diretor de documentários clássicos como Nanuk, o Esquimó e O Homem de Aran, decidiu fazer um filme sobre o petróleo, convencido de que o ‘ouro negro’ ia se tornar cada vez mais necessário no tipo de sociedade industrial em que se transformava o mundo e mais – que o petróleo se transformaria num moeda de troca (e de dominação). As chamadas ‘irmãs’, as grandes companhias petrolíferas, o pressionaram, não permitiram que fizesse o filme que queria e ele partiu, então, para outro caminho – fez seu filme pela ótica de um menino, nos pântanos, com as torres de petróleo ao fundo. Rosi também foi à ilha de Lampedusa, conheceu o dr. Bartolo, que lhe franqueou o acesso aos imigrantes que ali aportam, buscando a Europa (muitos morrem na jornada), mas fez seu filme através do olhar de outro menino. Flaherty fez o filme dele com roteiro, me disse Rosi, e nisso vai uma diferença e tanto com Fogo no Mar. Rosi disse que não encena nada – nem as cenas de caça do garoto, sua ida ao oculista etc. Seu cinema é de observação, do cotidiano, ele é o faz-tudo da equipe (câmera, luz, som) e, no limite, seu cinema se faz a partir do seu envolvimento com as pessoas. “Tenho de me apaixonar pelos personagens”, revelou. Fogo no Mar é um documentário nas bordas (da ficção). Rosi confessa que a divisão entre um e outro o exaspera. Mais que a divisão entre documentário e ficção, interessa-lhe saber se o filme é falso ou verdadeiro, bom ou ruim. Gostei ainda mais de Fogo no Mar, que abre hoje o É Tudo Verdade e estreia dia 28 (distribuído pela Imovision de Jean-Thomas Bernardini). Considerando-se o método, Rosi nem filma tanto – 70 horas, a mesma quantidade de material de Sacro Gra, só que lá ele teve mais tempo de montagem. Depois de ganhar Veneza e Berlim, Rosi confessou-me que vai realizar mais um documentário (para vencer Cannes, provoquei?) e vai parar. Quer lecionar, ver nascer os filmes dos jovens. Foi a vez de eu me apaixonar pelo meu personagem. Ainda sobre o É Tudo Verdade – comprei a edição de Cineaste que está nas bancas, com Daniel Craig na capa, Skaken and stirred, é a chamada do 007. America’s leading magazine on the art and politics of movies disseca the making of O Joelho de Clara, de Eric Rohmer – Inácio Araújo vai adorar -, e traz uma longa entrevista com Haskell Wexler e Pamela Yates sobre o documentário – Citizen Rebel – que ela fez com ele. Wexler foi o fotógrafo (premiado) de grandes filmes de Hollywood e, ao mesmo tempo, o diretor de filmes militantes sobre direitos humanos nos EUA e na América Latina. A entrevista, publicada a título de homenagem póstuma, mostra que ele não foi uma coisa e outra, mas, organicamente, o homem do cinemão e o cidadão engajado foram a mesma e única pessoa notável. A boa surpresa é que não apenas Cidadão Rebelde está no É Tudo Verdade como a própria diretora vem mostrar seu filme e discutir com o público – a primeira sessão é amanhã. Não percam! Tenho vários outros assuntos, mas o post está enorme. Continuo daqui a pouco.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.