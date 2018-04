CARMO DO RIO CLARO – Morreu Geórgia Gomide, aos 73 anos. Era descendente de alemães. uma bela mulher, e o cinema nunca lhe ofereceu grandes papeis, mas a TV de alguma forma a compensou e ela teve seus momentos de brilho, em séries e novelas. ‘Anos Rebeldes’, ‘Vereda Tropical’. Quem foi jovem e nunca lascou uma sonhando com Geórgia Gomide? Apesar de todas as diferenças, ela pertence, no meu imaginário, a uma geração de superfêmeas – Geórgia, Helena Ramos, Sandra Barsotti etc. Todas fizeram a delícia do nosso cinema, em tantas pornochanchadas. Espero que o post não seja considerado ofensivo, porque sempre tive o maior carinho por Geórgia. E o curioso é que, embora alemã, ela haviza virado uma nona, uma avó italiana. Geórgia tinha beleza, e o nome ‘estrangeiro’, para ser lady, mas quando a personagem era barraqueira ela era melhor. Devo a ela muitos momentos divertidos. E a beleza… Ela era sensacional.