Genialidade ou cachorrada?

Vou voltar rapidinho ao Bryan Singer só para dizer que fico sempre desconcertado diante de Os Suspeitos. Revi o filme outro dia na TV e é muito legal, Kevin Spacey é espetacular (e eu acho que o Oscar dele, de coadjuvante, é mais merecido do que o de melhor ator, que recebeu por Beleza Americana). O que me desconcerta, ou intriga, é que o roteiro vencedor do Oscar – de Christopher McQuarrie, que dirigiu depois À Sangue Frio – tem uma reviravolta final que é a própria negação de tudo o que a gente viu antes. Fico em dúvida se aquilo é genial ou cachorrada da dupla Singer/McQuarrie. Ah, sim, À Sangue Frio, no caso, é homônimo do filme que Richard Brooks adaptou de Truman Capote, mas não tem nada a ver. É aquele filme com Benicio Del Toro e Ryan Philippe, bem ruinzinho, por sinal.

