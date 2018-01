Los Angeles – O problema de estar aqui eh a dioferenca de horario. Quando a gente abre o olho, jah eh de tarde no Brasil, porque voces estao aih 6 horas na frente. Hoje eh meu ultimo dia na cidade e a tarde tenho uma rodada de entrevistas com o pessoal de `Dear John`, o diretor Lasse Hallstrom, de `Sempre ao Seu Lado`, e o ator Channing Tatum, aquele de `G.I. Joe`. O filme eh adaptado de um livro de Nicholas Sparks e comeca bem, mas depois desanda, como a maioria dos programas dessa junkett, cujas entrevistas, tenho de confessar, foram melhores do que as obras em si. E estar em LOs Angeles sempre oferece suas compensacoes. Hoje, concluida minha `obrigacao`, espero me enfurnar no cinema – no Grove – para ver o maior numero possivel de filmes. Informacoes variadas – ontem, durante as entrevistas de `Legion` (Paul Bettany foi sensacional, mas o melhor de tudo foi ve-lo falar sobre a mulher, `aquela` mulher, a maravilhosa Jennifer Connelly), Tyrese Gibson confirmou que Michael Bay inicia em marco a rodagem de `Transformers 3`. Mesmo com o risco de receber pedradas de todos os lados, voces sabem que me amarro naqueles carros/robos e termino sempre tentando descobrir 1001 significados naquelas coisas. Disse isso a Tyrese e ele fez um comentario do tipo `MIchael vai gostar de saber disso, man`. Zapeando na TV, vi uma entrevisdta com Morgan Freeman, sobre `Invictus`, em que ele comenta a parceria com Clint Eastwood. Eh o terceiro filme deles, apos `Os Imperdoaveis` e `Menina de Ouro`, pelo qual Morgan ganhou seu Oscar de coadjuvante e agora ninguem duvida que ele serah indicado para o de melhor ator. Morgan Freeman disse que Clint eh um mestre da eficiencia. Filma `fast, clean and respectful` e termina mostrando, na pratica, `how much the others (directors) are fussy`. Sobre o Oscar, disse que eh legal, mas que, no fundo, nao importa muito. `Eh arbitrario`, definiu. O Los Angeles Times de hoje informa que `Avatar` continua liderando a bilheteria no mercado interno, mas estah caindo. O filme faturou US$ 48 milhoes no fim de semana, contra US$ 68 milhoes no fim de semana passada. O acumulado estah em US$ 429 milhoes no mercado norte-americano, o que significa que o grande sucesso de James Cameron estah sendo fora dos EUA. Mais interessante, talvez – `Alvin e os Esquilos` jah acumulou US$ 178 milhoes nos EUA, a frente de `Sherlock Holmes`, com US$ 165 milhoes. Fas de cinema vao gostar de saber que o `Los Angeles Times` estah criando um novo blog soh de filmes, o tempo todo. Ele comeca a funcionar a partir de hoje e o endereco eh – latimes.com/24frames. Entre os topicos iniciais, a producao do quarto filme da serie `Crepusculo` estah sendo antecipada e a rodagem poderah comecar em meados do ano. E hah tambem uma materia sobre a dor de cabeca que `Avatar` provoca nas pessoas. Como naoh li, naoh sei se o mal-estar eh fisico, como reacao ao 3-D ou ao Imax, ou se eh metaforico, pelo sucesso que o diretor, megalomaniaco de carteirinha, mais uma vez estah alcancando.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.