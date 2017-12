Gato, Tereza, Chus. São tantas lembranças…

No domingo passado, fui ao jornal só para fazer filmes na TV, mas havia morrido Gato Barbieri e enterrei o saxofonista argentino que fez a trilha de Último Tango em Paris. O filme da manteiga! Quem vive hoje no Brasil, com todos os problemas que possa ter o País, não faz ideia do que era há 43 anos. Já era jornalista – na Folha da Manhã, em Porto -, a repressão do regime militar corria solta. Prisões, torturas. Os relatos eram alarmantes. E a censura estava vigilante. Filmes, livros, peças eram proibidos. Íamos muito a Montevidéu e Buenos Aires para ver os filmes proibidos no Brasil. Marlon Brando sodomizava Maria Schneider no clássico de Bernardo. Usava manteiga como lubrificante. Em defesa da família, os militares proibiram o filme. Lá fomos Dóris e eu para o Prata. Luiz Fernando Verissimo ironizava nas páginas do jornal. Organizavam-se ‘excursões’. Muitos outros filmes foram proibidos na época. Talvez confunda aqui alguma data, mas A Laranja Mecânica é contemporâneo de Último Tango. O Kubrick, de 1971. O Tango, de 1972. Laranja foi liberado, anos mais tarde, com aquelas ridículas bolinhas que tapavam o sexo das pessoas, mas ficavam saltando na tela. E, simultaneamente, os filmes de arte sobre sexo chegavam aos cinemas com os pornôs. Marlon abusava de Maria, e até o fim da vida ela sustentava que, muito jovem e inexperiente, fora abusada de verdade pelo astro, incentivado pelo diretor, que só pensava no seu grande filme. Bolinhas para tapar o sexo aqui e ali víamos Linda Lovelace como engolidora de espadas em Garganta Profunda. A mulher com clitóris na garganta! Fazíamos a descoberta de Stanley Kubrick, Bernardo Bertolucci e… Gerard Damiano. O mestre do pornô hard. Georgina Spelvin em O Diabo na Carne de Miss Jones suicida-se e, resgatada na porta do inferno, volta à Terra para descobrir… a luxúria. Se Linda esmerava-se na felação, Georgina ia fundo brincando com uma cobra (de verdade). Aquele Damiano era doido. E pegava umas mulheres mais doidas que ele. Georgina tem um livro de memórias – The Devil Made Me Do It. Pobre mulher-objeto – mas ela também se divertiu bastante… Tinha também aquele italiano do pornô ‘de arte’, sempre esqueço o nome. Fez um Hamlet que sacava da espada e reinventava as palavras imortais – ‘To fuck or not to fuck’. Genial, mas tergiverso. O que quero dizer é que, sem o sax de Gato Garbieri, Último Tango não seria a mesma coisa. Não por acaso, ele ganhou o Grammy pela trilha do filme. Enterrei o Gato no domingo e, na terça, foi a vez de Tereza Rachel. Lembro-me bem. Porto Alegre, 1974. Eu tinha sei lá que birra com Gramado. Fui ao primeiro, ao terceiro e ao quinto festival, e depois passei uns 20 anos sem voltar. Tereza havia sido melhor atriz por Amante Muito Louca. Vi o filme em Porto, para entrevistá-la. Na tela, era um mulherão, e uma megera. Ao vivo e a cores, era uma mulher pequena, doce. Mas tinha temperamento. Foi a rainha Valentine de Que Rei Sou Eu?, manipulada pelo sinistro Ravengar de Antônio Abujamra, que a precedeu na morte. Devem estar aprontando em outra dimensão. Mas eu amava a novela, o filme do Denoy e a Tereza, que, na época, foi trucidada pela esquerda por seu apoio a Fernando Collor de Mello. Um assassinato (político? Artístico?). Pelo que me contam ela também endoidou depois. E, como se não bastassem essas mortes, morreu Chus Lampreave, la niña vieja de Pedro Almodóvar. Não consegui enterrá-la no jornal porque não tinha mais espaço na edição. Chus e seus óculos de fundo de garrafa. A voz, o sotaque! Sua carreira é uma das mais extensas do cinema espanhol, mais de 70 filmes e não sei quantas séries de TV. Só com Pedrito foram uns dez filmes a partir de Entre Tinieblas e até Abraços Partidos. Chus atravessou todas as fases do manchego. Carmem Maura, Victoria Abril, Marisa Paredes. Almodóvar ia substituindo suas protagonistas, mas Chus estava sempre lá. Amo-a em Volver, e basta escrever o título que me vem, aos olhos e ouvidos, a imagem (e o som)de Penélope Cruz cantando o tango-canción imortalizado por Carlitos (Gardel). “Yo adivino el parpadeo/de las luces que a lo lejos/van marcando mi retorno./Son las mismas que alumbran/con sus pálidos reflejos/hondas holas de dolor.” Sei que meu amigo Vilmar Ledesma amava a Chus. Dib me disse que ele postou uma coisa emocionada no Face, sei lá onde. Espero que Vilmar leia o post. Põe o fundo musical da tua memória, amigo. Até onde sei, Chus Lampreave não queria ser atriz. Foram os diretores que não deixaram de solicitá-la, nunca. Não apenas Almodóvar. Ela filmou muito com Fernando Trueba e, por Belle Époque, ganhou o Goya, o Oscar espanhol de reparto.

