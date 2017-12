Garantidos

Fui pesquisar não sei o quê no Google e encontrei que Martin Scorsese vai receber o troféu Cecil B. de Mille no próximo Oscar. O prêmio especial lhe será entregue por dois atores que foram – e um continua sendo – seus fetiches: Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. Antes disso, DiCaprio e Scorsese deverão ir a Berlim, porque o novo trabalho deles, ‘A Ilha do Medo’, é um dos sete filmes que já estão confirmados na competição do próximo festival, em fevereiro. Isso me permite acrescentar que Berlim, em 2010, promete – outro dos sete é o novo Polanski, ‘The Ghost Writer’, cuja exibição deve provocar polêmica. Polanski, afinal, está em prisão domiciliar na Suíça, à espera do desenlace do atual imbroglio que complica sua vida. Ele será deportado para os EUA? Em caso afirmativo, irá em cana, e por 30 anos, ou seja, até o fim da vida? O anúncio oficial da mostra competitiva do Urso de Ouro em 2010 só será feito no ano que vem – parece tão longe, mas está logo ali, em duas semanas. Antecipadamente, porém, só Polanski e Scorsese já garantem a movimentação da próxima Barlinale.

