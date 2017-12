Futilidades

Minha colega Regina Cavalcanti, do Estado, está inconsolável. Na nova lista dos 15 homens mais sexys do mundo da revista People não há espaço para o favorito dela, Colin Farrell. Regina mal agüenta esperar para ver Colin no próximo filme de Woody Allen. A lista contempla dois latinos. Um é o brasileiro Rodrigo Santoro, que está virando cativo no posto de brasileiro mais sexy (como Juliana Paes é a brasileira mais sexy do mundo, segundo People e a torcida do Flamengo). O outro é o cubano Enrique Murciano, que faz o guerrilheiro amargurado de A Cidade Perdida, de Andy Garcia. A novidade da lista deste ano é que Brad Pitt, que há anos ocupava o primeiro lugar, caiu para o último. A expectativa é saber em que lugar ficará a mulher dele, Angelina Jolie, na próxima lista de gostosas da People. Até aqui, ela tem sido a número um.

