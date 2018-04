PARIS – ‘Looking for Eric’ estreia hoje na França. Ken Loach foi outro dos preteridos pelo júri de Isabelle Huppert, que privilegiou um tipo de cinema mais perverso – a ausência de prêmios para ‘The Time that Remains’ talvez se explique por aí -, mas a crítica dos cotidianos hoje lava a alma, elogiando o filme ‘de’ Eric Cantona. ‘Le Figaro’ lhe dá a capa de seu ‘Caderno 2’, ‘Le Figaro et nous’, com o título – ‘Uma comédia que vai diretamente ao gol’. Dentro, há uma entrevista com o diretor, que repete o que já me havia dito – ‘Não é um filme sobre futebol.’