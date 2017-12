Nós aqui perdendo tempo discutindo 13 Homens e Um Novo Segredo e Quarteto Fantástico 2 (que é melhor – ou menos ruim?). Vamos parar com isso, porque este é um blog sério! A questão é a seguinte. Fui procurar um destaque para o meu espaço no Guia do Estado, para a edição de sexta, e topei com o ciclo de cinema francês que começa depois de amanhã, na Sala Cinemateca. Tomem nota. Tem um filme chamado A Esquiva, do diretor tunisiano Abdellatif Kechiche. Vai passar às 7 da noite, 19 horas. Vão ver e depois a gente conversa. É maravilhoso, muito melhor do que ficar discutindo pêlo em ovo. Do próprio Kechiche, a programação apresenta outro filme, mas este eu não conheço, A Culpa de Voltaire. Vou ver e rever A Esquiva. Um programão duplo!

