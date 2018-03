Fiz hoje entrevistas bem interessantes com os integrantes da delegação francesa que visita o Brasil para o 2º Panorama do Cinema Francês. Conversei hoje com o diretor Philippe Lioret e o filme dele, ‘Bem-Vindo’, que debatemos ontem na Reserva Cultural, é muito forte. Philippe Lioret começou como engenheiro de som. Me explicou que se tornou o engenheiro de som preferido de grandes cineastas franceses não porque soubesse criar efeitos sonoros, mas porque sabia, melhor do que ninguém, ouvir os atores e perceber, dizendo para o diretor, quando havia ‘justeza’ no tom de sua voz. Lioret continua com o ouvido apurado. Vincent Lindon, que faz o instrutor de natação do garoto curdo de ‘Welcome’, fala pouco no filme, mas tudo o que diz é carregado de intensidade (e emoção). É uma atuação esplêndida e o Lioret disse que nada daquilo foi improvisado. Tudo estava rigorosamente escrito, o que torna a concentração e entrega do ator ainda maiores. Entrevistei também Charles Berling, o ator de ‘Horas de Verão’, de Assayas, e Christophe Barratier, o diretor de ‘Faubourg 36’. O filme de Lioret estreia logo, dia 10. Vamos ter oportunidade de conversar sobre esses filmes e artistas. Enqusanto isso, vejam, por favor, os filmes em pré-estreia na Reserva…

