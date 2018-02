‘Forrest Gump’? E por que não Minnelli?

PARIS – Comprei hoje o primeiro número de ‘Studio Ciné Live’, que substitui a velho ‘Studio’, revista francesa de cinema que, com ‘Première’, ainda é possível encontrar em bancas no Brasil. Até falo depois do novo formato da revista, mas quero agora registrar que dei uma folheada rápida no almoço, antes de ver ‘Walkyrie’, e encontrei uma entrevista de David Fincher sobre ‘O Curioso Caso de Benjamin Button’. Interessou-me uma informação que, de tão importante, ganhou direito a ser destacada num quadro. David Ficher diz que fez o filme para satisfazer seu sonho de realizar um melodrama como os de Vincente Minnelli. Não havia pensado nisso, mas amando Minnelli como amo – ‘Deus Sabe Quanto Amei’ – sinto-me mais gratificado ainda. Eu estou com Minnelli na cabeça e vocês estão querendo ver ‘Benjamin Button’ à luz de ‘Forrest Gump’? Aliás, reestreou na quarta, aqui em Paris, em cópia nova, ‘Assim Estava Escrito’ (The Bad and the Beautiful). Vou rever, em homenagem a David Fincher.

