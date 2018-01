Saí de casa, pela manhã, e vim ao Centro para postar e comprar o DVD de ‘O Garoto Selvagem’, de François Truffaut. Não fiz nem uma coisa nem outra. Não pude postar pela manhã – só aquele postezinho rápido antes de assistir ao filme do Zurlini no Espaço Unibanco. Fui às lojas de DVDs que costumo freqüentar no Centro e nenhuma tinha ‘Dois Destinos’. Em compensação, comprei ‘O Rastro da Bruxa Vermelha’, de Edward Ludwig, com John Wayne, que me parece um dos mais belos filmes de aventuras do cinema, acho até que o mais, só que não é ‘só’ um filme de aventuras, claro. Marquei de almoçar com minha filha e genro e, enquanto esperava pela Lúcia, em frente ao Espaço, depois de (re)ver ‘Dois Destinos’, atravessei a rua para dar uma olhada nos DVDs da loja em frente. Comprei dois que não sabia que tinham saído – ‘O Homem de Aran’ – rebatizado como ‘Os Pescadores de Aran’ – e ‘História de Louisiana’, ambos de Robert Flaherty e marcos na história do documentário, embora Flaherty tenha conseguido fazer antes um terceiro que é ainda mais importante, ‘Nanouk, o Esquimó’. Que dia! Zurlini, Ludwig, Flaherty. O cinéfilo, em mim, foi hoje plenamente recompensado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.