Fiquem de olho

Recebo regularmente a revista ‘Em Cartaz’, edição de bolso, em que a Secretaria Municipal de Cultura anuncia a programação do mês nos espaços que mantém na cidade de São Paulo. Durante todo o mês, a ‘Sessão Nostalgia’ está mostrando, sempre às quartas-feiras, na Biblioteca Municipal Roberto Santos, clássicos que vale (re)ver, às 7 da noite. Os interessados já perderam ‘O Mensageiro do Diabo’, de Charles Laughton, que aquela pesquisa na França apontou como o melhor filme de todos os tempos – derrotando ‘O Encouraçado Potemkin’ e ‘Cidadão Kane’ -, mas ainda dá tempo de ver, hoje, ‘Tarântula’, a fantasia de Jack Arnold sobre aquela aranha gigantesca, e, nas próximas semanas, pela ordem – ‘Da Terra Nascem os Homens’, 0 superwestern de William Wyler; ‘O Milhão’, de René Clair; e ‘Círculo do Medo’, o original de J. Lee Thompson, um dos filmes mais assustadores já feitos e que Martin Scorsese refilmou como ‘Cabo do Medo’. Na Galeria Olido, vão ocorrer dois ciclos muito bacanas – ‘Courtroom Drama’, um gênero no banco dos réus, de sexta, dia 12, a quinta que vem, 18; e ‘O Circo Chegou’, dias 27 e 28. ‘Noites de Circo’, de Bergman; ‘Os Palhaços’, de Fellini; ‘Os Irmãos Marx no Circo’, de Edward Buzzell; o raríssimo ‘O Mundo do Circo’, de Henry Hathaway, com John Wayne e Claudia Cardionale; e ‘O Maior Espetáculo da Terra’, de De Mille. Vejam que a programação contempla o circo como maior e menor espetáculo da Terra. O outro ciclo, com filmes sobre julgamentos, exibe ‘Uma Mulher contra Hitler’, de Marcd Rothemund; ’12 Homens e Uma Sentença’, de Sidney Lumet, que Nikita Mikhalkov refilmou como ’12’ e é bom (vi em Paris); ‘Amistad’, de Spíelberg; ‘Julgamento em Nuremberg’, de Stanley Kramer; e ‘Testemunha de Acusação’, de Billy Wilder. Entre eles, destaca-se particularmente ‘Seção Especial de Justiça’, o melhor Costa-Gavras, logo na sexta, às 17h30, com direito a repetição dia 17, às 15 horas. espero não me esqueceer e perder a data, depois de amanhã. Mais sensato seria acrescentar logo o post sobre ‘Seção Especial’. Espero poder fazê-lo daqui a pouco.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.