Filmes na TV (3)

Antes de virar homem de confiança do próprio Charles Bronson em filmes tão ruins quanto ‘Cinco Dias de Conspiração’, ‘Cabo Blanco’, ’10 Minutos para Morrer’, ‘Justiça Selvagem’, ‘O Vingador’ e ‘O Mensageiro da Morte’, o inglês J. Lee Thompson foi um diretor bem decente nos anos 50. Lembro-me do entusiasmo do P.F. Gastal, assinando-se como Calvero, na ‘Folha da Tarde’, em Porto Alegre, diante de ‘Marcados pelo Destino’ (Tiger Bay), de 1959, com John Mills e a filha dele, Hayley, que virou uma estrela cult entre adolescentes, nos anos 60. Hayley faz a garota solitária que testemunha um assassinado e é ‘abduzida’ pelo assassino, a quem segue numa viagem suicida. John, o pai, é o policial que caça Horst Buccholz, o criminoso. Até onde me lembro, o filme tinha um clima poético, misterioso. Só depois descobri os filmes de J. Lee Thompson com Diana Dors, a Marilyn Monroe inglesa, principalmente ‘Meu Amor, Minha Ruína’, em que ela contracenava com Yvonne Mitchell. Isso me leva a ‘Uma Sombra em Sua Vida’ (The Woman in a Dressing Gown), em que Yvonne Mitchell faz a dona-de-casa de classe média – desleixada em tudo, até no vestir – que entra em choque quando o marido lhe anunciar que está indo viver com outra. Yvonne ganhou o Urso de Prata de melhor atriz em Berlim, em 1957, e o filme, descobri depois, era um dos favoritos de Pauline Kael, a famosa ctrítica norte-americana. Nunca li nada nesse sentido, mas tenho para mim que J. Lee Thompson, sem se integrar ao chamado movimento do ‘free cinema’, por volta de 1960, foi o cara que melhor expressou na tela a geração dos ‘angry men’ ingleses. Dois bons filmes e talvez três – ‘Sangue sobre a Índia’, com Kenneth More e Lauren Bacall – fazem do currículo do diretor algo a se levar em conta em 1960. Justamente ‘Sangue sobre a Índia’, sobre oficial inglês que responde pela segurança de uma princesa indiana numa viagem de trem por território perigoso, me parece ter sido o vestibular de Thompson para ‘Os Canhões de Navarone’, que Carl Foreman, roteirista de ‘Matar ou Morrer’, escreveu e produziu. ‘Os Canhões’, com Gregory Peck e David Niven, foi um grande sucesso na época – em Porto Alegre, me lembro que ficou um tempão (mais de um ano) em cartaz no cinema Guarani, no centro da cidade. Logo depois veio o cult ‘O Círculo do Medo’, de novo com Gregory Peck e agora Robert Mitchum, um filme cuja violência parecia excessiva em 1962, mas que Scorsese superou (a violência, não o filme) com seu remake intitulado ‘Cabo do Medo’, com robert De Niro e Nick Nolte. O que se segue é, para mim, um mistério. Thompson iniciou, não digo que uma queda vertiginosa, pois afinal não era nenhum gênio, mas cooptado por Hollywood ele começou a fazer tudo, e da pior maneira possível. Tenho, mesmo assim, uma simpatia pelo começo da carreira dele e por ‘O Grande Búfalo Branco’, mesmo reconhecendo as falhas de sua direção no western que passa hoje no Telecine Cult. O filme tem um clima sombrio. Desmistifica o herói. É muito falado. Na cena chave, Bronson tem uma conversa ao pé do fogo, se não me engano com Will Sampson, que fazia o índio de ‘Um Estranho no Ninho’. Conversam sobre o medo do guerreiro duante da morte. Quase 20 anos antes, em ‘Terra Bruta’ (Two Rode Together), John Ford filmara outra conversa ao pé do fogo, entre James Stewart e Richard Widmark. Ford não teve medo de interromper a ação para mostrar os dois homens numa longa conversa em plano fixo. Thompson, diretor de ação, teve medo – o reverso de seu filme –, e tentou dinamizar a conversa por meio de movimentos de lentes (zooms) na cara dos atores. Nunca me esqueci do detalhe como o que sempre me pareceu uma concessão indigna de um diretor sério. Mas Thompson foi um diretor cuja morte me entristeceu. Lamentei pelo que poderia ter sido, e não foi. Face à polêmica dos últimos sobre a China (e Mao), confesso que me deu a vontade de rever agora ‘A Grande Ameaça’, que o Thompson dirigiu em 1969. O filme com Gregory Peck trata deste cientista dos EUA que é enviado à China em missão de espionagem. Parece um subproduto de ‘Cortina Rasgada’, do Hitchcock, com Paul Newman e Julie Andrews, substituindo a Alemanha Comunista pela terra do camarada Mao. Na época, a China estava próxima (Bellocchio) e Godard brandia o livrinho vermelho do Grande Timoneiro como a Bíblia em ‘A Chinesa’. Face a tudo o que sucedeu depois, tenho curiosidade de (re)ver como seria – não lembro mais – esta antevisão do futuro da China.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.