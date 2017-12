Filmes na TV (1)

Ainda não li os comentários de ontem, mas vou aproveitar para postar logo uma coisa que me veio à lembrança, quando fazia ontem os filmes na TV do Caderno 2. O Telecine Cult exibe hoje à noite (20h10) o western ‘O Grande Búfalo Branco’, do J. Lee Thompson, com Charles Bronson. Tenho de admitir que gosto do filme, talvez até mais por seus defeitos do que pelas qualidades. Bronson faz o lendário Wild Bill Hickok, pistoleiro que foi biografado algumas vezes no cinema. Aqui, ele está envelhecendo, num Oeste que não é mais o da lenda. É atormentado por pesadelos nos quais aparece o tal búfalo branco, representando sua morte. O que faz um herói (norte)americano? Vence aquilo que lhe dá medo. Bronson pega em armas e vai atrás do animal mítico. Tem uma namorada que é a garota do saloon, também envelhecida – e Kim Novak tem aqui acho que seu último grande papel. Kim era uma deusa, não apenas no filme do Hitchcock (‘Vertigo’/Um Corpo que Cai), mas também em ‘Picnic’/Férias de Amor, do Joshua Logan, e nos numerosos que lhe dedicaram George Sidney (‘Melodia Imortal’, ‘Lágrimas de Triunfo’ e ‘Meus Dois Carinhos’) e Richard Quine (‘Sortilégio de Amor’, ‘O Nono Mandamento’ e ‘Aconteceu Num Apartamento’). Acho que o que gosto em ‘O Grande Búfalo Branco’ é a possibilidade de falar sobre várias figuras que me marcaram. vamos a elas. No próximo post e, claro, desde que vocês se sintam tentados a me acompanhar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.