‘Lula’, o filme, ficou abaixo da expectativa e fez 193 mil espectadores de sexta a domingo. Não me surpreende e nem vou responsabilizar a, digamos, campanha de ‘desestabilização’ do filme de Fábio Barreto. É tanta gente a falar mal… Num post anterior, já havia santecipado que não ia me surpreender nem um pouco se ‘O Filho do Brasil’ não fosse, nem de longe, o sucesso esperado. Eu até imagino que sei, mais ou menos, o que pode fazer sucesso. Mas o fracasso de ‘A Máquina’, de João Falcão, do qual gosto tanto, me ressabiou em relação a números. O distribuidor – o Wainer, da Downtown – ainda acredita que o filme possa ser alavancado durante a semana, com preços mais em conta para as plateias C e D. Será?

