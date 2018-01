Festival do Rio (6)

RIO – Estou saindo no Caderno 2 de amanhã com uma matéria sobre prováveis indicados para o Oscar 2015 que integram a seleção do Festival do Rio. Boyhood, Garota Exemplar, The Disappearence of Eleanor Rigby e, claro, Men Women and Children, Homens Mulheres e Filhos, que vi agora à tarde e amei. O novo Jason Reitman fala de amor, família e relacionamentos na era da internet. Pais e filhos adolescentes – o pai que acessa o computador do filho para se masturbar, a mãe que prostituiu virtualmente a própria filha, a outra mãe obcecada por segurança que controla o e-mail e o celular da filha, o garoto perdido que sofre a rejeição da mãe etc. São muitas histórias cruzadas, uma trama multiplot que todo mundo, diretor e elenco (Adam Sandler, Jennifer Garner) se empenha em contar da forma mais verdadeira possível. Estou correndo de uma sessão para outra, de um evento para outro – umna entrevista, um filme – aqui no festival. Nem dei conta de que não consegui ver o Pedro Costa. Cavalo Dinheiro foi o único filme – o único – que teve sessão cancelada até agora. Pode? Mas não poderia deixar de postar logo alguma coisa sobre o filme do Reitman, que me tocou tanto.

