Só agora me dei conta e fui procurar a audiência de ‘2 Filhos de Francisco’, que abriu ontem o Festival de Sucessos da Globo. O filme de Breno Silveira é o campeão de bilheteria da Retomada, período do cinema brasileiro que começa com ‘Carlota Joaquina’, de Carla Camurati, após a débacle (hecatombe?) da era Collor. Com mais de 5 milhões de espectadores, ‘Francisco’ lidera o ranking e, como tal, é analisado (por mim) no livro ‘Cinco Mais Cinco’, que disseca os cinco maiores sucessos de público e crítica dos últimos 12 anos no cinema do País. Na verdade, cinco mais cinco não fazem dez, porque um dos filmes – ‘Cidade de Deus’, de Fernando Meirelles – integra as duas listas do volume que escrevemos Cacá Diegues, Rodrigo Fonseca e eu. Vamos aos números. Imaginava que ‘Francisco’ fosse ter uma bela audiência, mas 37 pontos, me informa o pessoal do Telejornal, é muito mais do que isso. Um sucessão!

