Festa para cinéfilos

Estou saindo para fazer uma entrevista que integra a edição de quinta do ‘Caderno 2’ (para fechar amanhã de manhã). Mas não posso deixar de acrescentar mais um post sobre a LumeFilmes, que está lançando o DVD de ‘O Preço de Uma Vida’. Já falei aqui nesta nova distribuidora de filmes clássicos, cults, alternativos, que tem dois sites, se você quiser pesquiosar – www.lumefilmes.com.br e www.lumefilmes.blogspot.com. No mesmo pacote que traz op filme de Edward Dmytryk, a Lume estará lançando ‘Pai e Filha’, de Yasujiro Ozu; ‘Luna Park’, de Bakhtyar Khudojnazarov; e ‘Underground – Mentiras de Guerra’, de Emir Kusturica. Acho que já contei para vocês. Adoro o Ozu e gosto muito deste filme sobre uma filha que vive com o velho pai. Todo mundo diz que ela deve se casar, que está ficando velha, mas Noriko (é seu nome) prefere continuar cuidando do pai (interpretado pelo ator-fetiche do grande autor japonês, Chisu Ryu). Pois bem – em Paris pude ver ‘Pai e Filho’, outro filme de Ozu, cuja existência desconhecia e é outra coisa maravilhosa. Falo mais depois. Agora é para dizer que a estas novidades virão se somar outras, que a Lume está prometendo – ‘Felicidade’, de Todd Solondz; ‘Down By Law/Daunbailó’, de Jim Jarmusch; ‘Eraserhead’, de David Lynch; ‘Exótica’, de Atom Egoyan; ‘Contos da Lua Vaga’, de Kenji Mizoguchi; ‘O Anjo Embriagado’, de Akira Kurosawa; e ‘Os Imorais’, de Stephen Frears. É (ou não é) um catálogo de deixar cinéfilo tinindo?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.