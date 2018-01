Festa de Candangos

Brasília acaba de divulgar a lista dos filmes que vão concorrer aos Candangos, no festival que rola este ano de 22 a 27 de novembro. São seis longas em 35 mm, a categoria mais importante – Baixio das Bestas, de Cláudio Assis; Batismo de Sangue, de Helvécio Ratton; Encontro com Milton Santos ou O Mundo Global Visto do Lado de Cá, de Sílvio Tendler; Cleópatra, de Júlio Bressane; O Engenho de Zé Lins, de Vladimir Carvalho; e Querô, de Carlos Cortez. Quatro ficções, dois documentários. De minha parte, estou particularmente interessado em ver Cleópatra e Querô, o que não significa que não ponha fé nos demais. Será o 39º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e o regulamento exige ineditismo. No Rio, a Première Brasil já foi uma vitrine muito atraente da novíssima produção nacional, com filmes como O Céu de Suely, O Cheiro do Ralo, O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, Os Doze Trabalhos e os documentários Cartola e À Margem do Concreto. Todos vão integrar a Mostra Brasil, da Mostra Internacional de Cinema São Paulo. Pelo que se viu no Rio, 2006-2007 está pintando como um grande ano. Tomara que Brasília confirme a tendência. Todos só teremos a ganhar com isso.

