Quase 9 da noite. Vou parando porque, afinal, é Natal e daqui a pouco tem a ceia. Feliz Natal para vocês. E, a propósito, qual o maior filme sobre a data? ‘A Felicidade não Se Compra’, de Frank Capra; ‘Milagre na Rua 34’, de George Seaton; ou o demolidor ‘Gremlins’, de Joe Dante? Quem sabe algum outro que estou esquiecendo? Lúcia, minha filha, veio me chamar. E me trouxe para ver a edição especial do ‘Guia 4 Rodas’ para quem não dispensa o amigo de quatro patas na hora de viajar. O título é ‘Viagens com Seu Cão’, um guia de 151 hotéis e pousadas onde seu amigo é bem-vindo, como informa a chamada de capa. Por que estou contando isso? Porque numa página dupla – 46/47 -, vocês poderão conhecer minha ‘neta’. Angel é a buldogue (branca) de Lúcia. É a cachorra mais roedora que conheço – já destruiu meia casa -, mas é amorosa, brincalhona e nem contabilizando o prejuízo a gente consegue ficar com raiva dela.

