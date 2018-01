Faroeste Caboclo em Toronto

René Sampaio, que sabe que amo o filme dele – Faroeste Caboclo -, me enviou e-mail de madrugada dando conta de que o longa terá hoje sua primeira exibição pública no Festival de Toronto. Acrescenta que Faroeste teve críticas interessantes nos sites que cobrem o festival, e cita blogs.indiewire.com e www.cinemablographer.com. Repasso a informação para quem quiser acompanhar a carreira do filme em Toronto. E, também, pelos blogs, imagino que será possível seguir o festival como um todo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.