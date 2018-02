Faroeste (a caixa)/Jacques Tourneur e a desconstrução do mito de Wyatt Earp

Gigante loiro de olhos azuis, Joel McCrea parecia talhado para ser herói de westerns, mas ele fez muito teatro e, depois, comédias (Contrastes Humanos, de Preston Sturges) e dramas (Infâmia, de William Wyler, a primeira versão) antes de se afirmar nas chamadas ‘horse operas’. A caixa de faroestes da Versátil traz dois que ele fez sob a direção de Jacques Tourneur – O Testamento de Deus e Choque de Ódios. O primeiro dispõe de ótima reputação, mas o segundo é melhor. O cinema contou muitas vezes a história do xerife Wyatt Earp, quase sempre privilegiando sua passagem por Tombstone e o célebre tiroteio do OK Corral, quando Earp e seu amigo Doc Holliday enfrentaram os Clanton. O episódio faz parte da lenda do Oeste e esculpiu a fama de Earp e Doc como mocinhos, mas uma reportagem na revistas Life, em 1960, investiu contra o mito, pintando o retrato de um xerife autoritário e celerado, que teria enfrentado e dizimado a família Clanton numa disputa por terras envolvendo seu irmão. John Ford (Paixão dos Fortes/My Darling Clementine) e John turges (Sem Lei sem Almas) filmaram a lenda, em 1946 e 57, mas o segundo dirigiu, em 1967, outra versão, a revisionista A Hora da Pistola. Em 1955, Jacques Tourneur já ia na contracorrente e desconstruía o mito em Choque de Ódios. título original é Wichita e o filme retrata o período em que Earp foi xerife da cidade, entre 1870 e 75, ou seja, bem antes do tiroteio de Tombstone, em 1881. Wichita era, então, uma das cidades mais florescentes do Oeste. Com a chegada do trem, convertera-se em centro de transporte de gado, atraindo todo tipo de gente (pistoleiros, jogadores, prostitutas etc). Earp é contratado para limpar Wichita. Leva tão a sério a função que, de solução, torna-se um problema para a cidade, porque a lei que impõe é a dele. Quem não reza por sua cartilha é expulso ou, pior, morto. A intransigência começa a prejudicar os negócios. Jacques, filho do também diretor Maurice Tourneur, fez o cult noir Out of the Past/Fuga do Passado e a sensacional aventura O Gavião e a Flecha, com Burt Lancaster e… Virginia Mayo. Tourneur despoja Wyatt Earp de sua aura e pinta o retrato de um obstinado que se isola e volta o mundo contra ele. Nesse sentido, Wichita antecipa o genial Warlock/Minha Vontade É Lei, de Edward Dmytryk, em que Henry Fonda, contratado para limpar a cidade, se instala como poder supremo e só consegue ser desmontado pelo herói solitário, Richard Widmark, no que não deixa de ser uma metáfora redentora sobre o macarthismo, com o qual o diretor colaborou, destruindo sua reputação. O mais curioso é que Choque de Ódios faz uma descrição do cotidiano da cidade de Wichita tão cuidadosa quanto a da Tombstone de Ford, e isso é muito importante porque poucos filmes, da época, relacionam tanto om indivíduo e a comunidade. Também curioso é que, embora filmado no formato cinemascope, o filme constrói seus momentos decisivos em ambientes reduzidos ou fechados. Tudo isso é muito bem analisado por Quim Casas em Películas Claves del Western, que bem poderia ser a Bíblia dos fãs de faroestes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.