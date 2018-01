Falha nossa?

Mais provocação, e rápido, porque preciso trabalhar. Minha colega (e pauteira) Eliana Souza imprimiu um release sobre a mostra Analógico/Digital, que começa amanhã, no Centro Cultural Banco do Brasil. Fui pegar na impressora e estava lá, impresso por não sei quem, um extenso material, no qual dei uma vista d’olhos e descobri que existe um site no Brasil especializado em detectar erros em filmes! Chama-se www.falhanossa.com.br. Eu sou uma toupreira para identificar os ditos erros. Deixo passar na maior, de tão envolvido que fico nos filmes. Já o enquadramento, quando posso ver o microfone, isso, sim, me incomoda. Mas, enfim, quero chegar é ao seguinte. O texto impresso referia-se a uns 10 ou 15 filmes. Só porcaria. Quero saber, se houverem, os erros nos grandes filmes. Mas em O Mundo das Spice Girls, As Patricinhas de Beverly Hills? Gente, o erro, nesses casos, é conceitual. São os próprios filmes, e não faz diferença nenhuma um errinho de continuidade, aqui ou ali.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.