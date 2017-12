Falando como ‘público’

BRASÍLIA – Vivi ontem uma epopéia brasiliense. Após nossa reunião da tarde, do júri, peguei um táxi e fui ao Park Shopping, lá no escambau da Asa Sul. Queria ver Desculpe o Transtorno. Paguei um dinheirão para ir, outro para voltar e o pior é que, sem celular, não conseguia chamar um táxi para o retorno, e não foi fácil. Terminei mobilizando meio shopping. Cheguei no Cine Brasília às 19h01. A sessão começava 19 h. As luzes estavam se apagando. Ufa! Desculpe o Transtorno é uma comédia romântica. Diferente de tudo que estou vendo aqui na competição, e fora dela – hoje, teremos O Beduíno, de Júlio Bressane (fora de concurso). Dib Carneiro me havia dito que Gregório Duvivier escreveu uma crônica linda de amor (eterno) a Clarice Falcão, de quem, na verdade, se separou. Soube disso porque nunca vi, em toda a minha vida e em todos os lugares por onde andei, algum outro em que as pessoas conversassem tanto durante a sessão. A sessão das 17 h de domingo, 25, bateu o recorde mundial de desrespeito ao direito do espectador de ver um filme tranquilo. As pessoas conversavam, sobre a vida delas e as dos ‘artistas’, e assim me atualizei com a intimidade de Duvivier, de Clarice, de Dani Calabresa etc. Essa cultura dos ricos e famosos, das celebridades, é muito forte. Mas as pessoas riam, riam até demais, alucinadamente, o que não era para tanto, e isso eu gostei. O que me encantou em Desculpe o Transtorno é que não é uma comédia com vocação de blockbuster. É de uma natureza mais delicada. E eu também me apaixonei por Clarice Falcão, super super gracinha. Tomas Portella veio de uma carreira como assistente. Como diretor, não se fixou num gênero. Qualquer Gato Vira-Latas, Isolados, Operações Especiais. O plano sequência do começo de Isolados é poderoso. Nem Martin Scorsese faria melhor. O restante não é tão bom, mas aquele começo arrasa. Operações Especiais é bem razoável como ‘ação’. E Desculpe o Transtorno é leve, uma comédia fora da curva no cinema brasileiro atual. Gastei um dinheirão, repito. Paguei meu ingresso. Falo como ‘público’. Não perdi dinheiro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.