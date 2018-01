Êxtase (3)

O êxtase continuam e agora em torno de promessas que me deixaram numa excitação de criança à espera do presente de Natal. Naquela Total Film, à qual me referi ontem, descobri que Spike Lee fez com Josh Brolin o remake norteamericano de OldBoy, de Park Chan-wook. Mal posso esperar, e o próprio Chan-wook vem para a Mostra, vocês sabiam? Mas li outra notícia que me deixou mais louco ainda. Quando li a série de livros adaptada do game Assassin’s Creed, lembro-me de haver dito, aqui no blog, que o primeiro livro, em especial, centrado no personagem de Ezio Auditore, daria um filme de aventuras como aqueles de Riccardo Freda nos anos 1960 – As Sete Espadas do Vingador e O Magnífico Aventureiro. Brett Halsey era um Deus naqueles filmes. Pois bem – Michael Fassbender comprou os direitos e vai produzir e interpretar, não o primeiro, que ele não tem mais idade, mas o terceiro ou quarto livro da série, que se passa na guerra da independência dos EUA. Existe um personagem de castrado que é, assim, uma coisa de Dostoievski. Não sei que filme Fassbender fará. Por se tratar de um game, dificilmente terá o ritmo dos de Freda que tanto amo, mas espero viver para ver.

