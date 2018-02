Experiência definitiva

Estou na maior corrida. Estive hoje no jornal, com vários textos para redigir – e agora estou em casa, preparando a mala para correr para o aeroporto. Viajo para Paris daqui a pouco, à noite. Vocês, que já sabem que eu gostei (muito) de ‘Benjamin Button’ e ‘Beijo na Boca, não’, poderão ler minhas críticas nas edições de amanhã e sexta-feira, do ‘Caderno 2’. Não tenho tempo de relatar o que foi a experiência de ter visto ontem à noite ‘Fundo do Mar’ na apresentação da nova Sala IMAX do Shopping Bourbon para a imprensa. A inauguração será amanhã à noite para convidados e a sala abre na sexta para o público. Confesso que nunca visitei uma sala IMAX no exterior. Adhemar Oliveira e o representante da marca no Brasil, Con Steers, definiram o que a gente ia ver, em 3-D, com ‘oclinhos’ e tudo, como ‘the ultimate experience’ em cinema. É, realmente, uma coisa de louco, mas como não tenho muito fascínio pelo mar (não vou nem à praia, sorry!), acho que só vou conhecer a tal ‘ultimate experience’ daqui a três semanas, ou um mês, quando voltar de Berlim e a sala estiver apresentando, em 2-D, o ‘Cavaleiro das Trevas’ de Christopher Nolan. Estou indo. Vamos ver se amanhã já consigo postar alguma coisa de Paris. Até!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.