Expectativa

Fui desertado por todos. Minha filha vai ver o jogo com amigos num bar, o Dib foi ver com os irmãos para dar sorte. Lá vou eu para o Anhangabaú. Vou torcer pelo Brasil, claro, mas com o coração dilacerado. Me voy como quien se desangra, reproduzindo a frase final de Ricardo Guiraldes em Dom Segundo Sombra (que Manuel Antín filmou lindamente). A Colômbia me mostrou o futebol mais bonito, mais alegre desta Copa. O Brasil ainda não me convenceu, os europeus (Holanda e Alemanha) não me cativam. Sobraram James (‘Rames’) e seus companheiros. Os dois gols dele na última partida foram de cortar o fôlego. Que seja um grande jogo.

