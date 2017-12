Europa, Europa

De volta a São Paulo. No jantar de confraternização de fim de ano da distribuidora (de cinema e DVD) Europa, Maneco Siqueira me havia dito que aguardasse. A Europa iria lançar tudo de Wim Wenders e Eric Rohmer. Achei legal, claro, mas acheio que fosse coisa demorada. Com sorte, teríamos algum Wenders, algum Rohmer até o fim do ano. Cheguei de Porto e viom ao jornal para fazer os filmes na TV de amanhã e havia um pacote da Europa na minha mesa. Abri e encontrei quatro DVDs da Coleção Rohmer, com a série completa dos Contos das Quatro Estações. Mais quatro DVD s da Wim Wenders Collection, com, pela ordem de produção, A Letra Escarlate, Movimento em Falso, No Decurso do Tempo e O Estado das Coisas. O pacote todo continha dez DVDs e os dois restantes pertenciam à Coleção Herbert Richers e uma nova (imagino, porque não conhecia) coleção, Atlântida 65 anos – Garota Enxuta, de J.B. Tanko, com Ankito e Grande Otelo, e Aviso aos Navegantes, de Watson Macedo, com Anselmo Duarte e Eliana, que é, simplesmente, uma das melhores chanchadas. É tanta coisa para falar que eu vou por partes, como diria o esquartejador.

