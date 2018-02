Eu, ignorar Kubrick?

PARIS – Meu amigo Fábio Francener não precisa perder noite de sono tentando decifrar o enigma – por que perco tempo (segundo ele) dedicando um capítulo de ‘Cinema – Entre a Realidade e o Artifício’ a Baz Luhrmann e ignorando Stanley Kubrick? Ocorre, Fábio, que eu não seria louco de ignorar o Kubrick, um dos meus diretores favoritos, como sabem os leitores do blog, mas ele já havia ocupado um capítulo da primeira edição, ‘Cinema – Um Zaping de Lumière a Tarantino’. Simple as that.

