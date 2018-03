Completam-se amanhã, dia 10, exatamente 50 anos do lançamento do compacto de João Gilberto com ‘Chega de Saudade’ de um lado e ‘Bim Bom’ do outro. A data é importante porque é considerada o marco, a certidão de nascimento, da Bossa Nova. Isso reforça meu desejo, que espero concretizar – apesar de tanta coisa para fazer em São Paulo -, de ir amanhã a Paulínea para assistir, à noite, no 1º festival de cinema da cidade, a ‘Os Desafinados’. O filme de Walter Lima Jr. trata justamente dos primórdios do movimento que revolucionou a MPB, por meio da história de amigos que viajam para Nova York e fazem de tudo para assistir ao célebre recital no Carnegie Hall. Walter Lima Jr. fez o seu ‘Febre de Juventude’ (I Wanna Hold Your Hand), só que no filme de Robert Zemeckis, de 1978 – há 30 anos -, os jovens queriam assistir à apresentação dos Beatles no show de Ed Sullivan, quando o quarteto se apresentou pela primeira vez nos EUA. Não creio que a programação de ‘Os Desafinados’ justamente no dia 10 seja mera coincidência, mas tanto melhor se for (e a data ter casado). O filme do Walter, com Rodrigo Santoro, foi exibido – e premiado – no Cine Ceará, mas eu não estava lá. Informaram-me que dividiu muito a crítica e o público, o que reforça ainda mais minha vontade de vê-lo – e de tomar partido -, antes da estréia apontada para agosto. O problema é que, se for amanhã, vou querer ficar para sexta, quando Selton Mello vai apresentar seu longa de estréia como diretor, ‘Feliz Natal’. E no sábado tem ‘Era Uma Vez’, de Breno Silveira, mas este eu já vi (e gostei). Êta cinema bom – e variado -, este brasileiro.

