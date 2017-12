Fiquei aqui viajando sobre Visconti e ‘Os Deuses Malditos’ e nem postei nada sobre as estréias de hoje. Não tenho muito apreço por ‘Planeta Terror’, do Robert Rodriguez, que integra o projeto ‘Grindhouse’, com Quentin Tarantino, mas pode ser que vocês dêem razão ao meu amigo Rodrigo Fonseca, quando diz que a minha diferença com esses caras é geracional. Gostei de ‘Leões e Cordeiros’ e já falei bastante sobre o filme, quando o vi na sessão de imprensa. Amo o filme do Coutinho, ‘Jogo de Cena’, e concebi a capa de hoje do ‘Caderno 2’, que eu espero que vocês tenham visto. Convidei uma diretora (Laís Bodanzky) e cinco atores (Cláudio Fontana, Pascoal da Conceição, Leopoldo Pacheco, Zécarlos Machado e Edu Reyes), invertendo a situação do filme – um diretor e várias mulheres, entre personagens e atrizes – para discutir o jogo de cena que o Coutinho arma. A idéia da matéria foi minha, mas meu editor, Dib Carneiro Neto, bolou a capa e o título – ‘Elas interpretam…’ e ‘…eles comentam’. Muito legal! Claro que a Jussara, nossa grande diagramadora – com o Fernando – foi fundamental para o resultado final. Aliás, só agora de manhã, ao falar no programa do Leandro, na Rádio Eldorado, fiz a ligação entre a palavra nos filmes de Coutinho e Robert Redford. ‘Jogo de Cena’ constrói-se na emoção das palavras daquelas mulheres (e atrizes). ‘Leões e Cordeiros’ cria um dinamismo do diálogo na medida em que se constrói em três jogos de oposições, com personagem que argumentam (e contra-argumentam). Muito bacana. Vou até rever os dois filmes pensando especificamnente nisso. E, ah, sim, nas estréias de hoje tem mais um filme do qual já falei – ‘Antes Só do que Mal Casado’, dos irmãos Farrelly. É de morrer de rir, mesmo que depois, eventualmente, você saia falando mal do cinema…

