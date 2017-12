Como não sei se encontro em Paris, amanhã, um serviço de internet para postar alguma coisa sobre as estréias, aproveito agora para falar rapidinho de dois ou três filmes. Não gostei muito de Sunshine – Alerta Solar, uma ficção científica metida a besta de Danny Boyle, que parece seguir a vertente filosófica de 2001, mas me pareceu uma colcha de retalhos, que recolhe elementos de vários filmes clássicos e fica numa superfície que para mim foi irritante. Achei A Estranha Perfeita, com Halle Berry, um filme ofensivo, que arma uima série de pistas falsas para, no desfecho, colocar a imprensa sob suspeita. A melhor estréia, claro, é Ventos da Liberdade, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, no ano passado. Admiro muito o Ken Loach. Acho que fizemos uma bela capa sobre ele no Caderno 2 de amanhã. Leiam, em especial o Preste Atenção.

