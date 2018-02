Estraguei a surpresa?

Pensei por um momento, ontem, ao redigir o post sobre a epifania que me produziu o ‘Benjamin Button’. Cheguei a apagar a informação que tanto escândalo produziu nos comentários. Aí me lembrei que aquilo estava no trailer que vi. Gente, se ‘tava no trailer era liberado. Sorry. E, francamente, acho que a surpresa do filme não é essa e sim, outras coisas (no plural) sobre as quais silenciei. Mas já concordei – vai ser um dos e quem sabe ‘o’ filme do ano. David Fincher e Brad Pitt superaram-se. Melhor para nós!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.