Vocês me desculpem, disse que ia parar um pouco com o blog para fazer minhas matérias do dia no jornal. Mas não resisti a acrescentar mais um post. Só agora vi na capa do jornal a história da dentista gaúcha que foi arrastada por 20 metros, agarrada a seu carro, que estava sendo roubado por dois ladrões, em Porto Alegre. Ela sofreu escoriações, mas os caras foram presos e a mãe coragem do Rio Grande atingiu seu objetivo principal – impediu que eles fugissem com seu filho de 8 anos, que estava atrás, no veículo. Não estou resistindo a postar a história, só por um detalhe. Ela já havia conseguido pegar a filha. Arriscou-se para resgatar o menino. Escolha de Sofia, não! A propósito do filme que Alan Pakula adaptou do livro de William Styron – Meryl Streep tem ali, para mim, uma das grandes interpretações da história do cinema.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.