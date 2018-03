Estou injuriado comigo. No texto sobre Trinta, no Caderno 2 de hoje, coloco Joãosinho Trinta, em seu primeiro desfile, no barracão da Beija-Flor. Saiu no automático, nem percebi. Era Salgueiro, animal. Fui checar o enredo, O Rei da França na Ilha da Assombração, e descuidei da escola. Perdão, Paulo Machline, Matheus Nachtergaele. Perdão, leitores.

