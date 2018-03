‘Caguei!’ (sorry) – é uma frase de Marcela, a cara de Maria Paula, quando a persopnagem dela briga com ‘Alice’, Ingrid Guimarães, na inauguração da sex shop das duas em Nova York, em ‘De Pernas pro Ar 2’, que estreia dia 28. Marcela acusa a amiga de estar querendo roubar seu homem, Alice pede que ela maneire diante do público e Marcela tasca a expressão chula. Eu também c…, sorry, mas foi por erro. Na minha capa de hoje com Maria Paula no ‘Caderno 2’, estava feliz da vida por revelar, au délà da gostosa que os machos brasileiros aprenderam a desejar no ‘Casseta’, a ,mulher de atitude – que ela é. Havia terminado meu texto, estava prontinho. E, aí, sei lá o que me deu, peguei o texto de volta, comprimi, colocando menos 15, e acrescentei uma última frase – que não procede. No texto da capa do ‘Caderno 2’, acrescento, in extremis, que Maria Paula estará na próxima novela (das 7) de Maria Adelaide Amaral, ‘Sangue Bom’. M… Quem vai estar é Ingrid Guimarães, a estrela de ‘De Pernas pro Ar 2’. Corrigido o erro, leiam o texto e vocês vão descobrir que Maria Paula, além de gostosona, é múltipla. Psicóloga, médica (oriental), escritora. E mãe, e cidadã, atuante. Gostei. Manda ver, guria. E a Ingrid e o diretor Roberto Santucci que me desculpem. Só para me penitenciar, espero que ‘De Pernas 2’ repita e até supere o êxito do 1 na bilheteria. Como filme, eu gostei mais, admito.

