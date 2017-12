Errata (ou acréscimo?)

Ainda não falei para vocês da coincidência – ontem, havia acabado de acrescentar o post sobre o DVD de ‘Noel, Poeta da Vila’, quando Melchiades Cunha Jr., ombudsman aqui do Estado, encostou na minha mesa e me cobrou uma coisa. Na sexta-feira passada, tanto no jornal quanto no blog, ao falar sobre o filme de Ricardo Van Steen, citei a biografia de João Máximo como fonte de pesquisa do cineasta. Só que, como me lembrou o Melchiades, ‘Noel Rosa – Uma Biografia’ não é somente da lavra de João Máximo, sendo assinado por ele em parceria com Carlos Didier. Feito o acréscimo (ou errata?), lembro o que sempre dizia aqui na redação o Mauro Dias, grande estudioso de MPB – segundo o Mauro, até onde se podia especular, o livro de Máximo & Didier esgota o tema da vida e da obra de Noel. Mesmo assim, Ricardo pesquisou durante mais três anos por conta própria. Seu recorte sobre a fase final do grande compositor não estreou muito bem na bilheteria. E você, o que está fazendo que ainda não foi ver ‘Noel’? O filme é tão bonito…

