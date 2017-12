Na nossa bela capa de hoje, ‘O Oscar dos estrangeiros’, em algum momento erramos e eu nem quero saber se foram o Bira (Ubiratan Brasil), o Zanin ou se fui eu. Devíamos ter colocado alguma dúvida, mas parece que afirmamos (eu?) que não havia precedente de quatro atores estrangeiors ganharem o Oscar. Houve, como já me lembraram inúmeros leitores, quando Rex Harrison (‘My Fair Lady’), Julie Andrews (‘Mary Poppins’), Peter Ustinov (‘Topkapi’) e Lila Kedrova (‘Zorba, o Grego’) receberam os Oscars para os melhores do cinema em 1964. Em nossa defesa, devo dizer que o trio Harrison/Andrew/Ustinov, de tanto filmar em Hollywood e/ou representar na Broadway, já era norte-americano por mérito (ou adoção). Enfim, como se diz, erramos no detalhe, mas isto não invalida o conceito de ver na vitória de tantos estrangeiros no Oscar deste ano um sinal de abertura – esperamos – da sociedade dos EUA para os outros, depois de tantos anos de xenofobia que marcaram a era George W. Bush (que já vai tarde!).

