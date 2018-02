LOS ANGELES – Quem me manda nao ter Facebook? Se tivesse, poderia compartilhar pelo menos as fotos de Andrew Garfield, Emma Stone e Jamie Foxx, que participam do evento de The Amazing Spider Man 2 neste final de semana aqui no studio da Sony. Estou piradinho – piradaoh. A loja do estudio estah fechada e eu soh posso olhar pela vitrine as estantes de livros, e DVDs, e Blu-rays que contam a historia da Columbia. Injusto isso, trazer a gente aqui num dia em que estah tudo fechado, soh para passar vontade, como se diz em paulistes. A proposito, estou louco para saber como estarah se saindo o Cine Holliudy? O publico de Rio e Saoh Paulo terah aderido ao cearenses? Ao abrir minha caixa para entrar no blog, encontrei um e-mail de Andreh Fisher, sobre o texto que postei, o tal episodio de censura na abertura do Mix Brasil. Ele nega, diz que fez o comentario sobre o corte de um minuto no docudrama sobre a versaoh censurada de Cruising, Parceiros da Noite, de brincadeira, numa conversa com amigos. A jornalista da concorrencia ouviu, publicou e, quando ele reclamou no jornal (o outro, claro), prometeram uma entrevista que ateh hoje nao foi feita, o que o leva a tecer consideracoes sobre a etica da imprensa que naoh cabe a mim repercutir neste momento. Teria sido melhor se Andreh tivesse postado seu comentario no proprio post, mas achei que, jah que entrei de gaiato, devia fazer pelo menos o registro. Quem leu o post atraido pelo titulo deve ter-se dado conta do obvio. O titulo eh homenagem a uma velha chanchada da Atlantida…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.