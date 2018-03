Acabo de perder o post que vou tentar recuperar rapidamente. Gostei que ‘O Vencedor’ tenha tido os melhores coadjuvantes e que ‘A Origem’ esteja liderando, como se esperava, os prêmios técnicos – mesmo que, para mim, o filme de Christopher Nolan seja muito mais do que mero cinema de efeitos, como a indústria gosta. E o Brasil não ganhou nem o ‘meio’ Oscar. ‘O Lixo Extraordinário’, de Lucy Walker, com as imagens filmadas por João Jardim, acaba de perder para a crise econômica de 2008, isto é, para o documentário (esclarecedor) de Charles Ferguson, ‘Trabalho Interno’. Não consigo ficar triste. Sorry, mas não consigo gostar do ‘Lixo’.

