Enquanto isso, no tapete vermelho…

Cheguei aqui no jornal e já me coloquei a trabalhar. Nem deu tempo de postar nada. Conversei há pouco pelo telefone com o Ubibratan Brasil, enviado do Caderno 2 ao tapete vermelho do Oscar, e ele disse que já estão passando os primeiros convidados da festa, mas por enquanto é só raia miúda – gente do segundo escalão da TV. Bira disse que o ti-ti-ti de bastidores é que Scorsese leva o oscar de direção, mas não o de melhor filme, por Os Infiltrados. O comentário é que vence na categoria principal outro independente, como no ano passado – e vai ser A Pequena Miss Sunshine. Gosto demais dos filmes do Clint e se não dá para concorrer com A Conquista da Honra, acho que Cartas de Iwo Jima seria uma bela vitória. Mas a idéia de um Oscar para Miss Sunshine me encanta. Será?

