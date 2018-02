Havia me programado para ver, à tarde, ‘Mistérios de Lisboa’, mas quem diz que consigo assistir ao filme de Raoul Ruiz? Perdi no sábado passado, perdi hoje (de novo!) e minha chance agora é no domingo, às 14 horas (no Shopping Bourbon). Meu colega Ubiratan Brasil me atormenta dizendo que é o melhor filme da Mostra. Espero desencantar no domingo. E vocês, o que acharam?

